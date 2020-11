Lewis Hamilton ha il primo match point iridato sulla racchetta. Già domenica 15 novembre in Turchia, il fuoriclasse britannico della Mercedes può centrare il settimo titolo mondiale della sua carriera, chiudendo i giochi con tre weekend d’anticipo. Hamilton, che ha dominato questo anomalo campionato vincendo ben 10 dei 14 GP stagionali andati in scena fino ad oggi, eguaglierebbe Michael Schumacher diventando insieme al tedesco il pilota più titolato della storia della Formula 1. Un altro straordinario traguardo per un campione che due settimane fa in Portogallo è diventato il pilota capace di vincere più GP nella storia della F1.