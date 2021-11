Siamo alla stretta finale. Mancano due gare al termine del Mondiale 2021 di F1 e il britannico Lewis Hamilton è in lizza per il titolo con l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Mercedes, reduce da due vittorie consecutive in Brasile e in Qatar, ha accorciato le distanze nei confronti del rivale della Red Bull che lo precede di otto lunghezze. Ci si giocherà il tutto per tutto negli ultimi due round in Arabia Saudita e ad Abu Dhabi in un campionato molto appassionante e tirato. Da parte sua, Hamilton cercherà di conquistare l’ottavo titolo iridato in carriera senza mai andare oltre il limite e volendosi dimostrare più veloce senza se e senza ma.

Ad

Cerco di vincere senza scorrettezze o incidenti di sorta (Hamilton)

Formula 1 Binotto ammette: "Mai sviluppato la SF21, tutte le risorse sul 2022" UN' ORA FA

Le parole di Lewis alla BBC

"Cerco di vincere senza scorrettezze o incidenti di sorta. Voglio essere il più veloce senza dare adito a dubbi e perplessità. Mio padre mi ha cresciuto così e io ho sempre gareggiato coerente con questo spirito", ha raccontato l’asso nativo di Stevenage.

Da questo punto di vista il contrasto con Max è evidente, visto e considerato che i duelli oltre il lecito non sono mancati: "Lui corre nel suo modo, diverso dal mio, ma non è certo l’unico contro cui mi sono confrontato ad averlo manifestato nella mia carriera. Da parte mia voglio far emergere il duro lavoro e la determinazione in pista, senza però spingermi oltre".

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

Formula 1 Verstappen: “Non ho mai ricevuto regali dai commissari" IERI A 18:09