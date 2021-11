Il Collegio dei Commissari del GP del Brasile, riunitosi oggi da remoto, ha rinviato a domani la decisione riguardo alla manovra compiuta da Max Verstappen durante il 48mo giro della gara sudamericana, quando ha portato Lewis Hamilton nella via di fuga di curva 4. L’episodio è finito nuovamente sotto la lente di ingrandimento quando la F1 ha pubblicato sui propri profili social il video della camera car frontale posizionata sulla Red Bull dell’olandese. La Mercedes ha presentato richiesta di revisione contro la decisione dei commissari che originariamente non hanno investigato la manovra operata dall’olandese. Questo in sintesi il comunicato della FIA: “Dopo l’udienza di oggi con i rappresentanti di Mercedes e Red Bull, i commissari stanno valutando la questione e pubblicheranno la loro decisione domani”.

Dovremo dunque aspettare domani, quando andranno in scena anche le prove libere del GP del Qatar, per sapere se la richiesta di revisione della Mercedes sarà o meno accolta e se Verstappen potrà mantenere la seconda posizione conquistata in pista o se invece sarà punito con una penalità di tempo e retrocesso in terza piazza alle spalle di Valtteri Bottas. Al momento l’alfiere della Red Bull si trova in testa alla classifica del Mondiale F1 con 14 punti di vantaggio sul britannico, quando mancano tre gare al termine della stagione (Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti).

