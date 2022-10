Una stagione trionfale per la Red Bull che ha chiuso il discorso legato al campionato piloti con la vittoria di Max Verstappen in Giappone. Per il titolo costruttori la festa arriverà quasi certamente negli Stati Uniti e per il team austriaco sarà la prima vittoria dal 2013.

Verstappen: "Vincere Mondiale a Suzuka speciale. Stagione impressionante"

Con 4 gare alla conclusione, il mondiale per la squadra di Horner non è ancora terminato e c'è la possibilità di prendersi altre soddisfazioni. Verstappen ha finora raggiunto 12 vittorie in stagione. Il record assoluto è condiviso da Michael Schumacher e Sebastian Vettel che, rispettivamente nel 2004 e nel 2013, conquistarono 13 successi. All'olandese bastano dunque due affermazioni per riscrivere la storia della F1.

Verstappen: "In Giappone la passione per i motori è incredibile"

Visto l'andamento della stagione ci sono pochi dubbi che Max pregusti questo traguardo, ma il consulente del team Helmut Marko ha dichiarato il vero obiettivo per questo finale di stagione: "Abbiamo conquistato sei titoli Piloti, ma non ci è mai successo di chiudere al primo e secondo posto nella classifica piloti. Per noi dunque, da questo punto di vista, il 2° posto in graduatoria di Perez è più importante, anche se mi aspetto che Max provi a raggiungere quota 13 oppure addirittura 14 vittorie stagionali" ha dichiarato a Servus TV.

"Dopo l'inizio di campionato che abbiamo avuto Max pensava avremmo avuto bisogno di più di 30 GP per riprendere la Ferrari, invece ci è bastato molto meno. La nostra affidabilità alla lunga si è dimostrata migliore ed è stata fondamentale, ma dobbiamo ricordare anche le prestazioni straordinarie di Max. Ad esempio, il suo sorpasso alla prima curva su Leclerc a Suzuka è qualcosa che non dimenticherò mai"

