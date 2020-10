Il team principal in un’intervista riportata da Marca ha parlato anche della possibilità di un cambio regolamentare per la stagione 2022: “ È arrivato il momento di cambiare il regolamento, dal 2022 partiremo tutti su un piano di parità. Potremo lavorare tutti sulla macchina da gennaio 2021 e sarà un foglio bianco che mescolerà tutte le carte. Speriamo di avere un ciclo vincente per la Ferrari“.