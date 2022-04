Weekend da incorniciare per la Ferrari in quel di Melbourne nonostante il passaggio a vuoto di Carlos Sainz. Il “ Charles Leclerc mette in bacheca la seconda vittoria stagionale confermando lo strapotere nella classifica iridata: il Cavallino Rampante è tornato all’apice delle gerarchie planetarie e se queste sono le premesse i tifosi della Rossa possono davvero sognare in grande.