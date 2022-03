Manca sempre meno all’inizio del Mondiale 2022 di F1. La fase pre-season è stata ultimatata e fare dei bilanci non è semplice perché soprattutto i top-team hanno badato a non scoprire più di tanto le proprie carte. La sensazione è che Red Bull e Ferrari siano quelle a essere uscite meglio dai test: la RB18, soprattutto dopo l’ultimo aggiornamento aerodinamico, ha messo in mostra una velocità e una costanza notevole che fanno dell’olandese Max Verstappen un serio candidato al successo del primo GP dell’anno.

Ecco che le dichiarazioni di Lewis Hamilton, secondo cui altre monoposto siano più veloci, hanno fatto un po’ storcere il naso. I rivali ritengono infatti che sia il solito modo di agire della scuderia di Brackley per mettere pressione ai competitors. A essere convinto di questo è proprio Verstappen: “Le loro dichiarazioni seguono uno schema solito, cioè quello di esaltare il valore degli altri perché, in caso di vittoria propria avere motivo di evidenziare le proprie qualità. Quanto hanno detto sulla Ferrari e su di noi non mi sorprende, ricordando l’anno scorso e sappiamo poi chi ha vinto“, le parole di Max (fonte: speedweek.com).

A questo proposito il campione del mondo in carica ha anche valutato la Rossa: “La F1-75 è stata costantemente veloce, sono convinto che abbiano una macchina consistente. La Ferrari viene da due anni difficili e hanno affrontato il progetto 2022 prima di altre squadre, ma alla fine credo che il fattore decisivo risieda nello sviluppo nel corso della stagione“.

