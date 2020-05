Dal nostro partner OAsport.it

La Ferrari ha comunicato da qualche settimana la line-up per il Mondiale F1 2021: Charles Leclerc andrà a caccia del titolo iridato, affiancato da Carlos Sainz che sostituirà Sebastian Vettel. Il Cavallino Rampante ha scelto il giovane spagnolo proveniente dalla McLaren ma alcune voci parlavano di un avvicinamento a Max Verstappen. L’alfiere della Red Bull ha smentito qualsiasi avvicinamento a Maranello nel corso di un’intervista sul suo profilo Instagram realizzata in collaborazione con Radio 538 per promuovere la sua MV-Collection.

L’olandese è stato molto chiaro riguardo a un presunto contatto con la Ferrari per prendere il posto di Vettel a partire dalla prossima stagione:

Formula 1 Mondiale F1 2020 partirà in Austria con un doppio GP il 5 e 12 luglio, c'è il via libera del governo DA 4 ORE

È falso. La Ferrari non mi ha mai contattato e io ho un contratto a lungo termine con la Red Bull. Sono felice con questo team e non vedo il motivo per cui dovrei lasciarlo. Al momento non mi voglio separare da loro, ma non si può dire che non lascerò mai la Red Bull. Sarebbe più corretto dire che non è mia intenzione.

Max Verstappen non ha però chiare le idee riguardo alle possibilità della Red Bull di battere Ferrari e Mercedes:

Non saprei rispondere al momento, nessuno sa quali siano i valori in pista. Abbiamo guidato queste vetture solamente nel corso dei test ed è passato molto tempo, quindi è difficile dare una risposta adesso. E sul budget cap: Tutti i top team spendono le stesse cifre, quindi non credo che cambierà più di tanto.

Formula 1 La Williams è in vendita, sempre più in crisi economica il team inglese IERI A 13:29