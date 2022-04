Max Verstappen non sta certo attraversando un momento facile. Il Campione del Mondo in carica avrà anche vinto il Gran Premio di Arabia Saudita, ma si è dovuto ritirare a causa di guasti sulla sua Red Bull sia in Bahrain che ieri, in Australia. In questo modo il ventiquattrenne olandese si ritrova a dover recuperare già 46 punti rispetto a Charles Leclerc. Nel dopo gara Super Max aveva rilasciato dichiarazioni pessimistiche alla stampa anglofona, ma con i media del suo Paese ha rincarato la dose, arrivando a dichiarare di ritenere già compromessa la sua corsa al titolo 2022!

Ai cronisti del De Telegraaf, il principale quotidiano dei Paesi Bassi, Verstappen ha detto di: “non pensare al Campionato, perché in questo momento non ha alcun senso credere nel titolo”. Perché questo catastrofismo? “Perché se vuoi lottare per il Mondiale, situazioni come quella di ieri non devono succedere”. Un riferimento al ritiro, che sarebbe stato causato da una defaillance del sistema di alimentazione del carburante, nel quale si sarebbe generata una perdita tramutatasi poi in incendio. Se così fosse, sarebbe il terzo guasto a questa componente, dopo quelli verificatisi in Bahrain su ambedue le monoposto. Una situazione inquietante.

“Sto cercando di fare del mio meglio e ovviamente proverò a vincere ogni GP. Però, per prima cosa, mi piacerebbe finirle, le gare” ha aggiunto il ventiquattrenne del Limburgo, un po’ acidamente. Le magagne però non sono relative solo all’affidabilità, ma riguardano tutta la monoposto. “Dobbiamo migliorare in ogni area, la Ferrari è più veloce e gestisce meglio le gomme. Ci sono molte cose su cui lavorare. Al momento non vedo una soluzione unica o facile ai nostri problemi”.

Però il Mondiale è solo all’inizio. Se il GP di Russia dovesse essere recuperato altrove, ci sono ancora venti appuntamenti da mandare in scena. Non è che il Campione del 2021 sia un po’ troppo melodrammatico? “Lo so che la stagione è ancora lunga, ma se la situazione è questa, per recuperare mi servirebbero 45 gare, non venti” ha concluso Verstappen.

Insomma, il passo da olandese volante a olandese frignante è breve. Di sicuro Red Bull insegue Ferrari, ma a conti fatti è l’unica vettura ad aver battuto le Rosse. Inoltre a Milton Keynes stanno già lavorando sodo. Per Imola è previsto un primo sensibile pacchetto di aggiornamenti, che dovrebbe portare anche a un alleggerimento di 7 kg della RB18, proprio allo scopo di ridurre il problemi di guidabilità riscontrati tra Sakhir e Melbourne. Sarà sufficiente per soddisfare Max?

