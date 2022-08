Max Verstappen, dopo aver vinto il Mondiale nel 2021 al termine di un duello memorabile con Lewis Hamilton, , dopo aver vinto il Mondiale nel 2021 al termine di un duello memorabile con Lewis Hamilton, è saldamente al comando del campionato 2022 durante la pausa estiva (a +80 su Charles Leclerc) ed è quindi in una posizione ottimale per aggiudicarsi il secondo titolo della carriera nella massima categoria automobilistica globale. Il 24enne olandese della Red Bull, in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Channel 4”, ha affermato di non essersi mai fatto influenzare dai tifosi avversari (di Hamilton prima, della Ferrari poi) in questi ultimi due anni.

Verstappen: "E' stata dura. Eravamo in difficoltà rispetto alla Ferrari"

“Quando sei tu a lottare contro il loro pilota preferito, la cosa diventa un po’ più intensa, perché è personale. Un tifoso di Lewis non ha bisogno di adattarsi alla sua personalità. Non si preoccupa molto di chi finisce 18°, ma la situazione diventa un po’ più accesa quando sei tu il diretto rivale. Va bene, ma non dovrei adattarmi a ciò che piace a un fan, perché io sono io e non ho intenzione di cambiare perché diventerei falso. Se a qualcuno non piaccio, va bene così”, dice il figlio di Jos.

“Ognuno ha personalità diverse, e lo stesso vale per me, ovviamente. Questa è la vita, e non è necessario vivere con tutti quelli che ti circondano. Ognuno si occupa delle proprie cose, ed è così che faccio anch’io, e mi concentro solo sul mio lavoro. Mi piace correre e mi piace vincere, e naturalmente anche in questo caso ci vuole fortuna, per avere la macchina giusta e le persone giuste intorno a te. Inoltre, non ci penso troppo, non mi immagino come possa pensare me un fan di un altro pilota, perché sarebbe solo energia sprecata”, conclude la prima guida della Red Bull.

