Max Verstappen ha finalmente a disposizione leader della classifica generale del campionato piloti 2021 con 32 punti di vantaggio sul sette volte iridato Lewis Hamilton dopo i primi nove GP stagionali. Alla settima stagione in Formula Uno,ha finalmente a disposizione una grandissima occasione per laurearsi Campione del Mondo nella massima categoria automobilistica globale. L’olandese della Red Bull è infattidopo i primi nove GP stagionali.

Max Verstappen Credit Foto Getty Images

Il figlio di Jos a questo punto è concentrato esclusivamente alla caccia al titolo nel 2021, dichiarandosi comunque ottimista anche in vista della prossima annata nonostante la rivoluzione regolamentare: “Penso che tutto dipendesse da quanto saremmo stati competitivi all’inizio dell’annoe naturalmente lo siamo stati. Quindi sarebbe stupido lasciar perdere quest’anno. Ma ho ancora molta fiducia anche nel prossimo anno. Naturalmente però ci concentriamo prima su quest’anno, per cercare di vincerlo”, spiega Mad Max.

Formula 1 Hamilton: "La Sprint Race? Temo sarà un trenino…" IERI A 11:17

Prima potevo prendere più rischi, perché non avevo nulla da perdere. Avrei finito comunque terzo o quarto in campionato – prosegue Verstappen in un’intervista ai microfoni di Sky Sport F1 – Questa è una mentalità molto diversa. Sapevo sarebbe arrivata se avessi avuto una macchina competitiva e ora ce l’abbiamo. Ora bisogna pensare in modo diverso perché ogni singolo weekend hai bisogno di fare punti”.

Verstappen: "Mercedes favorita per il titolo ma la Red Bull può rendergli vita dura quest'anno"

Formula 1 Binotto: "Il format nuovo potrebbe essere emozionante" 09/07/2021 A 11:57