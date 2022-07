Max Verstappen è pronto per una nuova sfida. Dopo L’olandeseè pronto per una nuova sfida. Dopo Silverstone è la volta del Red Bull Ring e in Austria l’alfiere del Milton Keynes vuol dimenticare i problemi avuti con la RB18 nella corsa britannica e tornare alla vittoria. L’orange comanda con margine la classifica iridata piloti e Red Bull è sempre il riferimento tra i costruttori.

L’intenzione è quella di imporsi sul tracciato di casa per il team e dimostrare il proprio valore nel confronto con la Ferrari, impostasi dopo circa tre mesi con lo spagnolo Carlos Sainz. Tuttavia, Max, in un’intervista rilasciata al De Telegraaf, è andato oltre.

Ad

Le considerazioni del campione del mondo 2021 hanno riguardato il futuro non immediato, ovvero la durata di carriera. Da questo punto di vista, il neerlandese ha dato una scadenza: “Nel 2028 potrei ritirarmi. A quel punto sarò stato in F1 già da molto tempo. Poi dipenderà anche dalla possibilità di guidare una macchina competitiva e dalla mia capacità di lottare per le vittorie“, ha dichiarato Verstappen.

GP Gran Bretagna Incidente Zhou, il roll bar ha lasciato un solco sull'asfalto 05/07/2022 A 13:18

"Non sopporto l’idea di guidare nelle retrovie. A quel punto preferirei una categoria diversa. Ma in questo momento non vorrei guidare per nessun altro team. Quando ti senti bene e funziona tutto, perché cambiare?“, ha ammesso Max, che quindi sembrerebbe chiudere le porte rispetto a un impegno per un’altra squadra, diversa da Red Bull.

Verstappen: "E' stata dura. Eravamo in difficoltà rispetto alla Ferrari"

GP Gran Bretagna Hamilton: "Fischi a Verstappen? I tifosi inglesi sono meglio di così" 03/07/2022 A 10:25