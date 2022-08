L'uscita di scena di al termine di questa stagione innescherà un domino all'interno del circus di F1. La nuova girandola di piloti potrebbe interessare anche, con un possibile rientro in griglia attraversoLa scuderia anglo-francese è ancora a caccia di un compagno da affiancare a Esteban Ocon dopo la scelta di di rimpiazzare Vettel in Aston Martin nella prossima stagione , e il sedile ancora libero potrebbe essere un'alternativa papabile per il nostro Antonio.

, annunciato in uno stranissimo polverone immediatamente dopo l'addio di Alonso, ha già chiarito di avere un futuro in McLaren al posto di Daniel Ricciardo , facendo così crollare i progetti del team di Enstone. E lo stesso Ricciardo, appiedato nel 2023, avrebbe poche possibilità di un ritorno nella scuderia in cui ha corso tra il 2019 e il 2020, quando era ancora targata Renault. Il rapporto tra le parti non si chiuse, infatti, in maniera serena.