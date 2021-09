In occasione del GP di Russia di F1, che si disputerà nel weekend e che vedrà oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, l’Uralkali Haas F1 Team ha annunciato che Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti ufficiali anche nella stagione 2022. Queste le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della scuderia dopo l’annuncio.

Così il team principal Günther Steiner: “Sapevamo di volere continuità al volante nel 2022 e sono felice di confermare esattamente Mick Schumacher e Nikita Mazepin, che gareggeranno per l’Uralkali Haas F1 Team il prossimo anno. Il 2021 ha offerto ad entrambi i piloti l’opportunità di conoscere la F1 e, da principianti, hanno fatto molto quest’anno. È stata sicuramente una stagione difficile con il pacchetto che abbiamo avuto, ma allo stesso tempo entrambi hanno accettato la sfida ed hanno lavorato a stretto contatto con il team per apprendere i nostri processi ed adattarsi ai rigori di una campagna di F1. Ora guardiamo avanti alla stagione 2022, siamo fiduciosi di poter andare avanti come squadra e dare a Mick e Nikita un pacchetto gara competitivo per fare il prossimo passo nelle loro carriere in F1”.

Emozionato Mick Schumacher: “Facendo parte del field della F1, sto vivendo il mio sogno. Il primo anno insieme alla Haas F1 è molto emozionante e istruttivo, e sono sicuro di poter portare tutta l’esperienza che ho acquisito nel prossimo anno. Nuove regole tecniche, l’impressionante ambizione dell’intero team Haas F1 ed il supporto della Ferrari ci avvicineranno agli avversari nella stagione 2022 e così saremo in grado di lottare per i punti. Non vedo l’ora di far parte di una squadra che sta diventando sempre più forte e farò tutto il possibile da parte mia. Ringrazio infine la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua a darmi e per il supporto che mi ha dimostrato in questi anni”.

Più breve Nikita Mazepin: “Sono molto eccitato per il prossimo anno, per la nuova macchina e semplicemente per avere l’opportunità con Haas F1 Team di crescere insieme. Penso che ne usciremo più forti l’anno prossimo“.

