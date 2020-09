Il 15 settembre è stata una data piuttosto importante in F1. Nel giorno indicato, come da regolamento, sono stati formalizzati i nuovi vincoli normativi da parte della FIA in merito alle aree di intervento sulle monoposto, ricordando quanto già era avvenuto all’inizio del campionato nel weekend del GP d’Austria.

Formula 1 Todt: “Scelta dei motori ibridi obbligata per salvare il Circus” IERI A 08:19

Dopo il “congelamento” di parti fondamentali quali motore, telaio e cambio, sono stati bloccati gli sviluppi della struttura deformabile anteriore (il muso), delle parti interne alla scocca delle sospensioni anteriori e posteriori e dell’impianto frenante con dischi, pinze e campana. In sostanza d’ora in avanti non si potrà intervenire sulle partiti indicate, salvo investire nei cosiddetti “gettoni”, oppure in caso di problemi di affidabilità. Va detto che i blocchi riguardano anche l’impianto elettrico, il comando del DRS, la tavola del pattino sotto al fondo e l’equipaggiamento per il pit stop.

Questi aspetti regolamentari sono legati alla volontà di ridurre i costi dopo la pandemia e le parti “frizzate” resteranno tali anche nel prossimo Mondiale. Una situazione che, chiaramente, va a svantaggiare chi è in difficoltà come la Ferrari che, al di là del doveroso aggiornamento di motore, non potrà far altro che modificare la monoposto dal punto di vista aerodinamico.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Ferrari, 1000 GP in Formula 1: la Scuderia diventata leggenda

GP Tuscany Hamilton, inchiesta chiusa per la maglia del podio: il web si divide 15/09/2020 A 07:22