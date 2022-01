Le indiscrezioni emerse nel paddock a novembre erano fondate, infatti si sono separate ufficialmente quest’oggi le strade di Otmar Szafnauer e di Aston Martin. L’ormai ex team principal della scuderia britannica ha lasciato vacante il suo ruolo e potrebbe accasarsi prossimamente in Alpine.

Otmar Szafnauer ha lasciato il team e il suo ruolo in Aston Martin, lasciandolo vacante sino a quando non sarà scelto il sostituto. Il team ringrazia Szafnauer per il suo servizio e il suo apporto nel corso degli ultimi 12 anni e gli augura il meglio per il futuro, considerato il fatto che accetterà nuove sfide“, si legge nel comunicato ufficiale di Aston Martin.

Fortunatamente siamo condotti e diretti da un gruppo molto forte di persone e possiamo permetterci di prenderci del tempo per studiare e capire bene la situazione prima di annunciare la nuova struttura del team. L’obiettivo della squadra è, attualmente, quello di preparare la monoposto più competitiva possibile per l’inizio della stagione 2022 di Formula 1“.

Da capire quindi adesso quale sarà la nuova struttura del team Aston Martin dopo l’addio di Szafnauer, che a questo punto potrebbe rientrare nel circus tramite altre squadre come per esempio Alpine.

