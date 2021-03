Il costruttore di gomme Pirelli ha pianificato per il Mondiale 2021 di F1 dieci sessioni per i test (28 giorni) in vista del campionato 2022, che introdurrà i nuovi regolamenti tecnici tra cui anche il passaggio alle mescole da 18 pollici. Un programma iniziato nel 2019, ma poi sospeso per l’emergenza sanitaria.