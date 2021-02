Tre giorni dopo la McLaren , è arrivato finalmente il momento della seconda presentazione ufficiale in vista del Mondiale di F1 2021 . Quest’oggi è stato il turno dell ‘AlphaTauri , che ha svelato la nuova monoposto in quel di Salisburgo, in Austria. Il lancio della vettura si è tenuto digitalmente, nel rispetto delle normative anti-Covid, con alcune novità sostanziali specialmente all’anteriore rispetto alla macchina della passata stagione. L’AT02, motorizzata Honda, presenta inoltre una nuova livrea opaca blu e bianca.

Di seguito le dichiarazioni di Pierre Gasly, prima guida della scuderia faentina in vista del prossimo campionato: ”Sono pronto per assumere il ruolo di team leader, con Tsunoda faremo crescere la squadra. Credo davvero che l’anno scorso sia stato il migliore del team, per lo sviluppo, le prestazioni e il modo in cui ha gestito i fine settimana di gara. Ho sempre più fame e sono sicuro che possiamo ottenere grandi risultati nel 2021“.