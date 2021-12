entry list ufficiale del Mondiale di Formula Uno 2022. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la composizione della line-up piloti, con un solo debuttante ed un rientrante che prenderanno il posto in griglia di In attesa dell’ultimo round della stagione 2021, la FIA ha già pubblicato l’. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la composizione della line-up piloti, con un solo debuttante ed un rientrante che prenderanno il posto in griglia di Kimi Raikkonen (si ritira a fine anno) e Antonio Giovinazzi (sbarca in Formula E).

Una delle grandi novità del prossimo campionato riguarda il ruolo di compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes, con George Russell che sostituirà il finlandese Valtteri Bottas (dal 2022 in Alfa Romeo) dopo aver trascorso le prime tre stagioni della carriera alla Williams.

Il team di Grove, oltre al confermato Nicholas Latifi, schiererà l’ex pilota Red Bull Alexander Albon, reduce da un 2021 fuori dal circus. Il secondo sedile in Alfa Romeo verrà occupato invece dal rookie cinese Guanyu Zhou, sostituto dell’azzurro Giovinazzi.

In casa Ferrari da segnalare la sparizione dello sponsor Mission Winnow dal nome del team, che viene riportato al momento come “Scuderia Ferrari”, mentre sono stati confermati ovviamente Charles Leclerc e Carlos Sainz come piloti titolari.

Di seguito l’entry list ufficiale per il Mondiale di Formula Uno 2022:

ENTRY LIST MONDIALE F1 2022

77 – Valtteri Bottas – Alfa Romeo F1 Team ORLEN

24 – Guanyu Zhou – Alfa Romeo F1 Team ORLEN

31 – Esteban Ocon – Alpine F1 Team

14 – Fernando Alonso – Alpine F1 Team

18 – Lance Stroll – Aston Martin Cognizant Formula One Team

5 – Sebastian Vettel – Aston Martin Cognizant Formula One Team

9 – Nikita Mazepin – Uralkali Haas F1 Team

47 – Mick Schumacher – Uralkali Haas F1 Team

3 – Daniel Ricciardo – McLaren F1 Team

4 – Lando Norris – McLaren F1 Team

44 – Lewis Hamilton – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63 – George Russell – Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

33 – Max Verstappen – Red Bull Racing

11 – Sergio Perez – Red Bull Racing

10 – Pierre Gasly – Scuderia AlphaTauri

22 – Yuki Tsunoda – Scuderia AlphaTauri

16 – Charles Leclerc – Scuderia Ferrari

55 – Carlos Sainz – Scuderia Ferrari

6 – Nicholas Latifi – Williams Racing

23 – Alexander Albon – Williams Racing

