Russia e Ucraina: Gazprom con lo Uralkali con il Momento difficile per il mondo intero dopo lo scoppio del conflitto tra molti eventi sono stati cancellati o spostati di località e tantissime collaborazioni/sponsorizzazioni con marchi/loghi russi sono stati boicottati. E' il caso dicon lo Schalke 04 e dicon il Team Haas

Tanti dubbi anche sul futuro del pilota russo Nikita Mazepin, figlio di Dmitry Mazepin e direttore proprio di Uralkali con cui è stata interrotta la collaborazione nella giornata di venerdì. E' lo stesso pilota a parlare della situazione attuale, senza sciogliere i dubbi: "È un momento difficile e non ho molto controllo su quello che si dice e succede. Ho scelto di concentrarmi su ciò che posso controllare lavorando sodo e facendo del mio meglio per il mio team Haas. I miei più sinceri ringraziamenti per la vostra comprensione e il vostro sostegno".

Ad

Ho scelto di concentrarmi su ciò che posso controllare lavorando sodo e facendo del mio meglio per il mio team Haas.

Formula 1 Haas come lo Schalke: via sponsor russo, test con livrea bianca 5 ORE FA

GUNTHER STEINER (Patron Haas): "Decideremo ma non tutto dipende da noi"

Anche il direttore Günther Steiner ha parlato annunciando che verrà presa una decisione su tutta la situazione viste le molte coincidenze e i problemi di non facile risoluzione: "Non tutto dipende da noi, per il futuro del pilota ci sono dei governi coinvolti e io non ho alcun potere su questo. Dobbiamo vedere come si sviluppa la situazione. Le sanzioni occidentali contro la Russia non hanno alcun impatto finanziario sulla squadra al momento, altri finanziamenti potrebbero essere trovati altrove per garantire la continuità della squadra in F1".

Mazepin ha fatto il suo debutto in F1 con Haas nel 2021, ma ha suscitato polemiche ancor prima di completare una singola gara per un video in cui palpeggiava una ragazza e che lo ha costretto a difendersi dall'accuse di molestie. La Haas ha confermato il driver russo nonostante il proliferarsi di critiche dopo quella gaffe a ridosso dello start di una deludente annata da rookie in cui ha nettamente perso il confronto diretto con il compagno di squadra Mick Schumacher.

Formula E: Guardiola e Buemi "accendono" le strade di Manchester

Formula 1 Cos'è il "porpoising", il fenomeno che preoccupa la Ferrari UN' ORA FA