Il pilota Red Bull ha affermato ai microfoni della massima formula: "Non è stata una gran qualifica. Con solo due giri a disposizione in Q1 non è stato facile. In Q2 il problema ha complicato la sessione. Nella sessione conclusiva non avevo abbastanza aderenza. Il secondo tentativo non è andato male. Personalmente mi aspettavo di essere più vicino alle Mercedes, ma la terza posizione è un buon risultato. È una pista molto bella da guidare. Mi aspettavo che fosse più stretta per le nostre auto, ma non è poi così male. Ci divertiremo".