Nella prima mezz’ora Red Bull e Ferrari über alles. Sergio Perez fa segnare il miglior crono con un vantaggio esiguo su Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre Max Verstappen rimane a circa sette decimi dal compagno di squadra. Oltre il secondo di ritardo tutti gli altri, con l’Alpha Tauri a proporsi per il ruolo di terza forza.

Le Aston Martin sono le prime ad azzardare le intermedie, grazie alle quali Sebastian Vettel ritrova una certa verve, issandosi provvisoriamente in quarta posizione. Così, nei venti minuti conclusivi, in tanti seguono l’esempio del tedesco, tornando a girare proprio con queste gomme. In effetti i tempi migliorano esponenzialmente e, alla fine della sessione,. Leclerc rifila infatti 9 decimi a Sainz e 1”4 all’avversario più vicino, ovvero Verstappen! Va però rimarcato come l’olandese non abbia trovato un giro pulito. Cionondimeno, la performance della Scuderia di Maranello rimane impressionante.

Desaparecido, diciottesimo e neppure sceso in pista con le intermedie. Va però rimarcato come George Russell non sia andato oltre la decima piazza. Vedremo cosa accadrà alle ore 17.00, quando cominceranno le qualifiche. Non bisogna infatti dimenticare come Imola sarà teatro anche di una Sprint Race , che andrà in scena nella giornata di domani. Dunque qualifiche già oggi per determinare lo schieramento di partenza della mini-gara di sabato, la quale, oltre a dare forma alla griglia di domenica, assegnerà punti iridati ai primi otto.