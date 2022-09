“Quando dico che non lo so è perché veramente non conosco cosa mi accadrà nel breve futuro. Ovviamente voglio correre ed essere in griglia, ma non sono molto preoccupato. Ovviamente desidero sapere cosa mi riserverà il 2024. Non escludo un 2023 di pausa”. Non ci sono certezze sul futuro di Daniel Ricciardo , portacolori di McLaren che dalla prossima stagione dovrà cedere il posto al connazionale Oscar Piastri . L’australiano dividerà il box con il britannico Lando Norris, attualmente confermato sulla prima delle due monoposto di Woking. Il #3 del ‘Circus’ ha riportato in un programma radiofonico australiano dal nome Fitzy e Wippa.

Il nativo di Perth si guarda intorno, ma le possibilità sono veramente poche per l’imminente 2023 che inizierà a marzo dal Bahrain. L’Alpine ed un eventuale sedile in Haas al posto di Mick Schumacher sono le due alternative principale per l’ex alfiere di Red Bull che potrebbe anche salire sulla Williams dopo la scissione tra la compagine britannica ed il candese Nicholas Latifi.

Si alzano, invece, le quotazioni per un anno sabbatico da parte dell’australiano che si concentra già sul 2024. L’IndyCar potrebbe accogliere nel breve termine Ricciardo che ha mostrato più volte un notevole interesse per la NASCAR (basta solo vedere il #3 sulla propria auto) e del Supercars Championship, il principale campionato australiano per le quattro ruote.

