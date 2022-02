Charles Leclerc e Carlos Sainz è stata subito velocissima, tanto da sfuggire 24 ore prima della presentazione ufficiale dalle segrete stanze di Maranello. L'auspicio è che lo sia altrettanto in pista, quando manca meno di una settimana ai primi test stagionali a Montmelò. Tolti finalmente i veli alla F1-75, la Ferrari che nei piani di Maranello deve tornare a battagliare per il titolo Mondiale a partire dal 2022, con vista sul triennio successivo in cui il nuovo regolamento tecnico potrebbe mischiare le carte riguardo le gerarchie cristallizzatesi durante le ultime stagioni. La nuova rossa perè stata subito velocissima, tanto da sfuggire 24 ore prima della presentazione ufficiale dalle segrete stanze di Maranello. L'auspicio è che lo sia altrettanto in pista, quando manca meno di una settimana ai primi test stagionali a Montmelò.

NOTHING IS REAL

Mai come quest'anno vale il mantra lennoniano: niente è reale. O meglio, nulla è come appare. Perché la maggior parte delle monoposto presentate fino ad ora - a partire dalla Red Bull - sono poco più che un rendering basato sul modello presentato a suo tempo dalla Fia. E perché tutte le macchine 2022 sono destinate a cambiare profondamente sia per i test, sia nei primi mesi di campionato, quando andranno esplorate tutte le aree che il nuovo regolamento concede di esplorare rispetto ad un progetto inedito per tutti. Maranello, tuttavia, ha svelato diverse soluzioni originali sulla F1-75 - denominazione in omaggio ai 75 anni della Ferrari F1 a partire dalla 125-S del 1947 - seguendo la linea dell'Aston Martin, profondamente diversa dalla rossa ma a sua volta visibilmente caratterizzata da alcune scelte tecniche e aerodinamiche.

PROGETTO ARDITO

All'interno della Scuderia non si è mai negato un approccio quanto mai aggressivo e discontinuo rispetto al progetto precedente. In virtù dell'effetto suolo riportato al centro della filosofia concettuale delle monoposto, ma anche da un punto di vista del metodo di lavoro all'interno del team, cui è stata chiesta una inedita dose di coraggio nel tentare di trovare vie nuove per riportare la Ferrari a una vittoria che manca dal GP di Singapore del 22 settembre 2019. L'andamento "a freccia" e le curve sinuose sono figlie delle nuove regole, ma la soluzioni ardite non mancano fin dalla prima versione della macchina, destinata come detto a cambiare nelle prossime settimane. Le prese d'aria risultano avanzate e strette in altezza, più simili alla conformazione delle bocche McLaren che non alle geometrie quadrate Aston Martin. Schema conservato per le sospensioni (push-rod all'avantreno, pull-rod al retrotreno), e ala anteriore senza più piloncini ma direttamente attaccata al muso col secondo elemento, dotata inoltre di una piccola presa d'aria sulla punta. Griglia parecchio estesa sul cofano motore, svasata la zona sotto l'imboccatura delle prese, e pance che tendono a stringere sul posteriore, l'area tenuta maggiormente celata nella presentazione ufficiale. Scelte progettuali, specie quelle legate alle pance, che avranno un diretto impatto sulla gestione dei flussi sul fondo.

MOTORE

Un bel pezzo dell'auspicato ritorno alla competitività della Ferrari passa dal motore. Il punto dolente dell'ultimo biennio, la power unit, è stata completamente riprogettata. Nella parte elettrica, che aveva già visto la luce nelle ultime uscite del 2021, e nella parte termica, con un grosso lavoro sulla testata e sul posizionamento della turbina. Le prime indiscrezioni danno per recuperato il gap dai concorrenti, anche a costo di qualche rischio in più in termini di affidabilità nelle prime gare dell'anno.

COLORAZIONE OLD STYLE

Come accennato cambia leggermente la livrea. Non solo per l'avvicendamento di alcuni sponsor, quanto piuttosto per la scelta cromatica di un rosso leggermente più scuro affiancato al nero di tutte le parti esterne alla carrozzeria. Un colpo d'occhio che rimanda un po' agli anni '60, e più ancora al periodo a cavallo fra gli '80 e i '90. In questo senso richiama vagamente la 641 che disputò il Mondiale 1990 con Alain Prost e Nigel Mansell.

DIFFERENZE

Detto delle scelte 'rampanti', che andranno ovviamente pesate attraverso il cronometro, le differenze fra le monoposto 2021 e quelle di quest'anno sono già nei dati tecnici. Si tratta di macchine più corte e più pesanti (almeno 795 kg e quindi oltre 40 kg in più), con un fondo non più scanalato bensì dotato di due lunghi canali atti a favorire il cosiddetto effetto suolo, e con pneumatici - come prevede il nuovo regolamento - da 18 pollici e non più da 13. Dai simulatori si evince che le nuove macchine siano già decisamente più rapide sulle curve veloci, mentre il peso le rende più complicate sul lento. Come detto, si tratta di progetti tecnicamente acerbi per tutti, con ampi margini di sviluppo e miglioramento durante l'arco della stagione. Quest'anno non ci sarà da tener troppo conto dei tempi dei primi test in pista, e forse nemmeno le prime tre o quattro gare saranno sufficienti a definire una gerarchia tecnica che potrebbe essere quanto mai fluida. Certo partire forte è sempre un vantaggio, ed è ciò a cui punta la Ferrari con la monoposto più innovativa vista fin qui.

