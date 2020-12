Romain Grosjean non correrà il GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel prossimo weekend sul circuito degli Emirati Arabi Uniti. Il francese si è salvato miracolosamente dal terribile incidente della scorsa settimana, quando le fiamme avvolsero completamente la sua monoposto in seguito a una schianto contro il guard-rail. Il 34enne è riuscito a evandere dalla vettura, spaccata letteralmente in due. Il pilota della Haas è stato ricoverato in ospedale ed è stato dimesso un paio di giorni dopo, con alcune ustioni alle mani.

Formula 1 Grosjean: "Tra le fiamme urlavo 'Non posso morire oggi!'" IERI A 01:54

Romain Grosjean ha dovuto rinunciare al GP del Sakhir 2020 che si correrà nel pomeriggio sull’omonimo tracciato in Bahrain e non sarà al volante nemmeno tra sette giorni, dunque ha chiuso la sua stagione in anticipo. Si potrebbe trattare anche di un addio definitivo alla F1, visto che non ha un contratto per il prossimo anno. A Yas Marina correrà ancora Pietro Fittipaldi, sempre accanto a Kevin Magnussen.

Romain Grosjean ha commentato in questo modo la sua decisione: “Sono molto triste per non poter disputare la mia ultima gara ad Abu Dhabi. Ho fatto tutto il possibile con i medici per guarire le mie mani, ma correre è un rischio troppo elevato per la mia salute e per il mio recupero. Decidere di non correre è stata una delle decisioni più difficili della mia vita, ma è ovviamente anche una delle più sagge. Mi mancherà la squadra, ma la supporterò sempre“.

Grosjean: "Tra le fiamme urlavo 'Non posso morire oggi!'"

GP Sakhir Grosjean abbraccia i soccoritori: "Vivo grazie a voi" 03/12/2020 A 18:41