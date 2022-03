La Ferrari al momento sembra globalmente la macchina più forte". Charles Leclerc ha chiuso al sesto posto il suo day-2 dei test del Bahrain riservati alla Formula Uno. Sul circuito di Sakhir il monegasco ha girato nel corso della mattinata con la sua Ferrari, realizzando il tempo di 1:34.366 a 834 millesimi di distacco dal compagno di scuderia Carlos Sainz, che è risultato il più veloce della sessione. Il mondiale di F1 però, che ancora deve incominciare, si è già acceso nelle dischiarazioni. A tenere banco quelle di George Russell, neo acquisto di casa Mercedes che ha dichiarazioni in maniera piuttosto curiosa: "".

Non si sono fatte attendere le risposte di Leclerc e Sainz. Così il monegasco a riguardo: “Sui dati GPS al momento è impossibile ragionare perchè a volte la Mercedes carica di benzina e si nasconde, stesso discorso per Red Bull e McLaren. In vista della gara d’esordio dovremo lavorare sul set-up e, per quanto riguarda noi piloti, dovremo iniziare a trovare il limite in frenata. Quest’anno è davvero una linea molto sottile e se sbagli perdi tantissimo. Chi si adatterà più velocemente potrebbe fare la differenza. Non avremo grosse novità a livello di componenti, saremo così come vediamo oggi”.

Ancor più piccata la risposta di Sainz: "Diciamo che questo è in linea con lo stile Mercedes ed anche di George, si cerca di esaltare gli avversari per poi venire alla prima gara e spazzare via la concorrenza. Se fosse il primo anno in cui lo fanno allora forse ci crederei, ma parlano così da molti anni ormai, e poi alla prima gara della stagione sono lì davanti. Credo di più ai dati Gps, e li possiamo vedere cosa stanno facendo, ma… non dirò altro”.

Leclerc sulla nuova monoposto

Direi che si tratta di una vettura costante – le sue parole rilasciate a Sky Sport – Fino a questo momento abbiamo avuto una buona regolarità tra Barcellona e qui, procedendo con il programma previsto ogni giorno senza fermarsi mai. Quello è un buon segno, ovvio che non voglia significare niente a livello di performance, ma iniziare in questo modo una nuova stagione con un progetto rivoluzionario è fondamentale”.

Leclerc sulle principali differenze di questo ibrido 2.0

Sicuramente è molto diversa rispetto a quella dell’anno scorso. E’ molto più aggressiva e saltiamo di più con l’effetto porpoising che si è manifestato già al Montmelò. Ad ogni modo abbiamo migliorato su questo aspetto, anche perchè l’altezza dall’asfalto è molto minore. Anche a livello di visibilità, per questo motivo, c’è da abituarsi di nuovo. A livello di frenata è più complicato, dato che le macchine sono più pesanti e sono difficile da fermare”.

