Scende in pista la nuova Ferrari F1-75, l'arma del cavallino rampante per tentare l'assalto al campionato mondiale di Formula 1 2022. La casa di Maranello utilizzerà oggi lo shakedown di 100 chilometri concesso dal regolamento per la realizzazione di filmati commerciali. Ci sarà la possibilità di effettuare le prime verifiche sul comportamento della rivoluzionata monoposto su un circuito molto significativo come quello di Barcellona.

A salire in macchina per primo è stato Carlos Sainz, in seguito arriverà il turno di Leclerc. Domani scattano i test prestagionali sulla pista catalana e tutti i 10 team del mondiale saranno in azione. Sarà ancora presto per dare delle valutazioni, ma sale l'attesa per confrontare i primi riscontri cronometrici e soprattutto osservare le novità tecniche proposte sulle vetture delle varie squadre.

