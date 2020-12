Sì, abbiamo fallito“. Con queste parole Sebastian Vettel ha ammesso in un intervista concessa a Blick quello che tutti hanno potuto notare in Ferrari, ovvero il mancato raggiungimento del traguardo mondiale, con il teutonico leader designato.

L’ultimo anno a Maranello è stato per Seb una specie di calvario nel quale l’annuncio dell’uscita di scena a maggio ha reso ancor più difficile trovare le giuste motivazioni per essere al 100% in pista. La missione, dunque, è stata fallita e le responsabilità vanno condivise a tutti i livelli. In questo contesto Vettel si è sobbarcato delle responsabilità, in un momento particolare della sua esperienza, eccessive. Il riferimento al periodo immediatamente successivo alla scomparsa del presidente Sergio Marchionne.

In quei giorni è iniziato lo sfaldamento della scuderia, che piano piano ha perso i pezzi del puzzle e gli errori sono stati in successione: “Ho commesso degli errori, ma non sono stato certo l’unico“, ha dichiarato Sebastian, sottolineando che le critiche per quanto è accaduto sono giustificate dai riscontri non esaltanti che poi sono venuti fuori nelle ultime due stagioni.

Ecco che la chance in Aston Martin è quella della rivincita per il quattro volte iridato, desideroso di rimettersi in gioco e di dimostrare di non essere al termine del proprio percorso agonistico, come alcuni profetizzano. Vedremo nel 2021 la pista cosa dirà.

