La Aston Martin ha ufficialmente presentato la monoposto con cui parteciperà al Mondiale F1 2021. Si tratta di un grandissimo ritorno nel campionato della massima categoria automobilistica, visto che la storica scuderia britannica mancava dal Circus addirittura da 61 anni. Il magnate canadese Lawrence Stroll ha voluto riportare in auge il leggendario marchio, dopo essere diventato azionista di maggioranza e presidente della controllante Aston Martin Lagonda. Aston Martin non sarà più sponsor della Red Bull, ma tornerà a essere una vera e propria scuderia, rilevando la Racing Point.

Vettel, il nuovo look del tedesco in Aston Martin

Aston Martin è famosa nel mondo per essere la macchina di 007, il celeberrimo agente James Bond. La monoposto è di colore verde, sarà guidata dal tedesco Sebastian Vettel (ha lasciato la Ferrari al termine della passata stagione) e dal canadese Lance Stroll (figlio del proprietario, era già in Racing Point). Sebastian Vettel è stato estremamente chiaro: "Sono qui per vincere, so che ci vorrà un po’ di tempo, ma questo è l’obiettivo mio e del team. Ho molta esperienza e la metterò al servizio del team, che secondo me ha molto potenziale. Negli ultimi anni con poche risorse è sempre stato capace di inserirsi al vertice, ora la F1 sta cambiando e vogliamo ritagliarci uno spazio importante".