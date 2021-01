Sebastian Vettel e la voglia di rifarsi. Il tedesco, quest’oggi, si è vestito per la prima volta in “verde” nell’occasione in cui il suo nuovo team in F1, ovvero Aston Martin, ha comunicato il nuovo main sponsor in vista dell’approdo nel Circus del team britannico. Si tratta di Cognizant, società multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, tecnologici, di consulenza e gestione, con cui è stato stretto un accordo pluriennale.

Ebbene, a marzo sarà presentata la nuova livrea nel quartier generale di Gaydon, dove ovviamente risponderanno presente i due piloti: Vettel e il canadese Lance Stroll, figlio del gestore della scuderia Lawrence Stroll. I due, per questo, hanno posato per la prima volta coi nuovi colori della squadra e Sebastian ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con l’Aston Martin Cognizant Formula One Team – ha detto Vettel -. C’è tanto da scoprire nei prossimi mesi e sono molto determinato nell’offrire il mio contributo per rendere questa squadra ancora più vincente. Ci ritroveremo al via della prima gara prima di rendercene conto rivedendo così questo prestigioso marchio automobilistico di nuovo sul palcoscenico che gli compete. Sono orgoglioso di far parte di questa avventura“.

Il quattro volte iridato, dunque, vorrà sfruttare questa chance con una squadra che ha tutto per diventare importante nel Circus, tenendo conto della grande vicinanza con la Mercedes, in termini di collaborazione. Ecco che Seb, uscito non benissimo dai sei anni in Ferrari, ha grandi stimoli per scrivere nuove pagine in F1, tali da poterlo soddisfare a pieno.

