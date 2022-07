è stato vittima di bullismo quando era piccolo. Il triste evento è tornato a galla grazie ai social dove è stata pubblicata un’intervista fatta dall’emittente televisiva tedesca Spiegel TV all’ex ferrarista allora undicenne. Anche i grandi campioni possono avere avuto un passato difficile. E’ il caso di Sebastian Vettel , ora pilota del team Aston Martin . Il quattro volte campione del mondo di F1 , entrato nella storia con il dominio espresso dal 2010 al 2013 sulla vettura della Red Bull, infatti. Il triste evento è tornato a galla grazie ai social dove è stata pubblicata un’intervista fatta dall’emittente televisiva tedescaall’ex ferrarista allora undicenne.

Il Wunderkid nel 1998 correva nei go kart ed era molto promettente, da alcuni era persino paragonato a Michael Schumacher. Così talentuoso da stimolare tra i suoi compagni di scuola invidie, rancori che sono poi sfociati in un atto violento. Seb in questa clip spiega l’accaduto ed è ancora amareggiato, ferito nonostante fosse già una pagina del passato: “Una volta ho portato un trofeo a scuola, ma l’hanno distrutto immediatamente e mi hanno chiamato esibizionista”. Per fortuna, il tedesco ha conservato la passione per l’automobilismo ed è andato avanti nel percorso. E così ha raggiunto la gloria e numerosi record, che ancora difende, come quello di più giovane pilota F1 a vincere un Mondiale (23 anni e 134 giorni).

