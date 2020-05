F1-Silverstone, c'è l'accordo: nel 2020 si correranno due GP di Gran Bretagna

Dal nostro partner OAsport.it

F1 e Silverstone hanno raggiunto l’accordo: quest'anno sulla pista inglese si disputeranno due Gran Premi di Gran Bretagna validi per il Mondiale 2020. La conferma arriva direttamente dal circuito inglese. Il British Racing Drivers Club (BRDC), che è proprietario del tracciato del Northamptonshire, e gli organizzatori della Formula Uno, hanno quindi messo nero su bianco quello che si leggeva ormai da tempo. A Silvertsone, quindi, si disputeranno due gare una dietro l’altra. Se non ci saranno dietrofront generali, o cambi di scenari al momento inattesi, le date scelte saranno quelle del 26 luglio e del 2 agosto (ovviamente a porte chiuse, come già ampiamente stabilito), dopo il doppio esordio del Gran Premio d’Austria del 5 e 12 luglio al Red Bull Ring.

Le parole di Stuart Pringle, ad di Silverstone

Sono lieto di confermare che il nostro tracciato e la Formula Uno hanno raggiunto un accordo per ospitare due gare a porte chiuse nel corso di questa estate. La stretta di mano c’è stata, ora non rimane che l’approvazione del Governo, dato che la nostra priorità è la sicurezza di ogni soggetto coinvolto nel Circus e, di conseguenza, il rigoroso rispetto delle normative legate al Covid-19

Verso il sì anche per il GP del Belgio

Sempre di oggi (venerdì 15 maggio) la notizia che sarà confermato anche il Gran Premio del Belgio del 30 agosto. Sulla splendida pista di Spa-Franchorchamps, ad ogni modo, si correrà a porte chiuse, ma si tratta di un altro ottimo risultato, dopo che per diverse settimane il destino dell’amatissima corsa delle Ardenne era stata letteralmente appesa ad un filo.

