Possibile problema al motore nelle seconde libere a Silverstone per il tedesco che termina a +1.529 da Hamilton. La scena, dopo il guasto, è abbastanza iconica: Vettel scende a controllare sotto il pianale della monoposto.

Una scena davvero iconica, per non dire triste, che racchiude il momento della Ferrari. Nelle seconde libere del Gran Premio di Silverstone, a pochi giri dalla fine, ennesimo guasto alla monoposto di Sebastian Vettel che terminerà 14esimo a +1.529 da Hamilton. In seguito a un problema al motore, il pilota tedesco - direttamente sulla pista - ha immediatamente controllato l'entità del danno inginocchiandosi sotto la vettura.

GP 70th Anniversary Hamilton e Bottas paurosi nelle seconde libere, Ricciardo terzo, Leclerc 7°, altro guasto per Vettel DA 3 ORE

Un gesto estremamente "umano" per un mondo all'avanguardia come quello della Formula 1, quasi a simboleggiare la volontà di Vettel di vedere in prima persona quello che il suo box non riesce a mettere ancora a punto in questo difficile avvio di stagione, l'ultima alla guida del Cavallino.

