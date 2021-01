Ebbene, Sophia in un’intervista concessa alla Bild ha parlato della condizione femminile in F1 e nel Motorsport e, secondo la sua esperienza, le donne sono solo uno strumento per fare marketing: “In passato c’erano alcune donne supportate dai team di F1, ma erano lì per sorridere alle telecamere e per far ridere la gente. Sarebbe molto importante per il Circus offrire alle donne pari opportunità di partecipazione, ma fino a quando si considererà solo il marketing, non accadrà nulla. Devono esserci persone che percepiscano le donne come piloti alla pari, e non solo come uno strumento di marketing“.