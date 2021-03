Formula Uno ha concluso i tre giorni di test sulla pista di Sakhir, unica sessione di prove collettive prima Laha concluso isulla pista di, unica sessione di prove collettive prima dell’inizio del Mondiale 2021 , che scatterà proprio in Bahrain tra due settimane esatte. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto nella terza e ultima giornata.

Turno mattutino

La Red Bull continua a impressionare positivamente. Non a caso, il miglior tempo della sessione è firmato da Sergio Perez, che ferma il cronometro sull’1’30187 utilizzando un set di gomme C3. Il messicano non solo è il più rapido sul giro secco, ma tiene anche un passo oltremodo convincente quando si tratta di effettuare una simulazione di gara. Peraltro, la RB16B macina chilometri senza il minimo problema tecnico, dando la sensazione di essere già pronta per l’inizio delle ostilità vero e proprio.

Ferrari di Checo, seppur montando mescola C4, dunque di un gradino più morbida. Un bello squillo prestazionale per il Cavallino Rampante, almeno sul giro secco. Sì, perché invece in tema di passo arrivano segnali preoccupanti. Come ieri e l’altro ieri, la SF21 ha messo in mostra la tendenza a usurare eccessivamente gli pneumatici sul long run, soprattutto se si guarda al posteriore. La dimostrazione di tale dinamica è data dal fatto che il monegasco fosse in pista contemporaneamente a Kimi Räikkönen. In ognuno dei tre stint effettuati, il copione si è ripetuto pedissequamente. La Ferrari è stata inizialmente più veloce dell’Alfa Romeo, ma con il passare delle tornate i ruoli si sono invertiti… Secondo tempo per ladi Charles Leclerc , attestatosi a 3 decimi da, seppur montando mescola C4, dunque di un gradino più morbida. Un bello squillo prestazionale per il Cavallino Rampante, almeno sul giro secco. Sì, perché invece in tema di passo arrivano segnali preoccupanti. Come ieri e l’altro ieri, la SF21 ha messo in mostra la tendenza agli pneumatici sul, soprattutto se si guarda al posteriore. La dimostrazione di tale dinamica è data dal fatto che il monegasco fosse in pista contemporaneamente a Kimi Räikkönen. In ognuno dei treeffettuati, il copione si è ripetuto pedissequamente. La Ferrari è stata inizialmente più veloce dell’Alfa Romeo, ma con il passare delle tornate i ruoli si sono invertiti…

Al contrario la Mercedes sembra lavorare silenziosamente, senza cercare la prestazione pura. L’impressione è che il team di Brackley stia cercando la quadratura del cerchio relativamente al nuovo fondo della vettura. Infatti Valtteri Bottas non è andato oltre la settima performance mattutina, venendo scavalcato anche dalla McLaren di Lando Norris, dell’Alpha Tauri di Pierre Gasly, dall’Alpine di Esteban Ocon e dalla Haas di Mick Schumacher. Comunque sia, il passo delle “Frecce Nere” non è dispiaciuto affatto, segno di come si stia puntando a capire a fondo la W12.

Turno pomeridiano

Nelle prime battute della sessione si verifica una piccola scaramuccia tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton, con il trentanovenne spagnolo che forza la staccata per sorpassare il trentaseienne inglese. Vecchie ruggini mai sopite tra i due Campioni del Mondo… Come accaduto nella giornata di ieri, tanto lavoro sul passo finché il Sole è alto nel cielo. In tema di long run, la Ferrari di Carlos Sainz riesce a effettuarne uno incoraggiante con mescola C2.

Dopo il tramonto, con l’abbassamento delle temperature, i tempi migliorano notevolmente e si sprecano i time attack. In particolare si scatena un autentico duello tra la Red Bull di Max Verstappen e l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda. I due si strappano a ripetizione la leadership provvisoria e, alfine, ha la meglio l’olandese, che ferma il cronometro sull’1’28”960 utilizzando pneumatici C4, superando di 93 millesimi il giapponese, dotato invece di gomme C5, dunque più morbide.

Lewis Hamilton che nonostante l’utilizzo degli pneumatici C5 si deve accontentare della quinta prestazione di giornata, battuto anche dalla brillante Alfa Romeo di Räikkönen. Ancora una volta il trentaseienne britannico si è reso protagonista di svariati errori di guida e testacoda, indice di come probabilmente non “senta” ancora adeguatamente la W12 e debba prendere pienamente confidenza con la nuova monoposto. Da segnalare nuovi problemi tecnici sull’Aston Martin, che non a caso è rimasta in coda alla classifica dei tempi. Bene anche la Ferrari di Sainz , che si issa al terzo posto completando una tornata in 1’29”611 a parità di mescola con Verstappen. Non brilla, invece, la Mercedes diche nonostante l’utilizzo degli pneumatici C5 si deve accontentare della quinta prestazione di giornata, battuto anche dalla brillantedi. Ancora una volta il trentaseienne britannico si è reso protagonista di svariati, indice di come probabilmente non “senta” ancora adeguatamente la W12 e debba prendere pienamente confidenza con la nuova monoposto. Da segnalare nuovi problemi tecnici sull’Aston Martin, che non a caso è rimasta in coda alla classifica dei tempi.

PILOTA TEMPO GIRI VERSTAPPEN Max 1’28″960 64 TSUNODA Yuki 1’29″053 91 SAINZ Carlos 1’29″611 79 RAIKKONEN Kimi 1’29″766 166 HAMILTON Lewis 1’30″025 54 RUSSELL George 1’30″117 158 RICCIARDO Daniel 1’30″144 76 PEREZ Sergio 1’30″187 49 ALONSO Fernando 1’30″318 78 LECLERC Charles 1’30″486 80 NORRIS Lando 1’30″661 56 GASLY Pierre 1’30″828 76 OCON Esteban 1’31″310 61 MAZEPIN Nikita 1’31″531 67 SCHUMACHER Mick 1’32″053 78 BOTTAS Valtteri 1’32″406 86 VETTEL Sebastian 1’35″041 56 STROLL Lance 1’36″100 80

