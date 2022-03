Nicholas Latifi. Il 26enne canadese ha completato solamente 12 giri nella sessione mattutina del principio di incendio avviatosi nel posteriore della sua FW44, generato dalle elevatissime temperature dell’impianto frenante. Attimi di grande paura per pilota della Williams. Il 26enne canadese ha completato solamente 12 giri nella sessione mattutina del secondo giorno di test in Bahrain sul circuito di Sakhiri a causa di unavviatosi nel posteriore della sua FW44, generato dalle elevatissime temperature dell’impianto frenante.

Il pilota canadese ha tentato di fare ritorno ai box per salvare il retrotreno della propria monoposto, tuttavia non è stato in grado di arrivare a destinazione e si è ritrovato in testacoda a causa dell’olio perso dalla vettura. Persino i commissari hanno faticato a domare le fiamme, intervenendo non in maniera ortodossa perché sprovvisti dei D.P.I. completi da antincendio. A combattere contro le fiamme anche lo stesso driver, armato di estintore: per fortuna il pilota non ha riportato alcuna conseguenza.

