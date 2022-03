I test di F1 di Sakhir (Bahrain) sono andati in archivio e la Ferrari può trarre spunto da queste prove in vista del primo round del Mondiale 2022 che scatterà la settimana prossima proprio sul tracciato già citato. che scatterà la settimana prossima proprio sul tracciato già citato.

La Rossa si è dimostrata particolarmente affidabile e non ha dato problemi ai suoi piloti, che hanno potuto completare il proprio programma di lavoro senza intoppi. La F1-75 ha permesso in particolare al monegasco Charles Leclerc di concludere in terza posizione alle spalle di Mick Schumacher (Haas) e della Red Bull Max Verstappen (campione del mondo in carica)

Ad

Formula 1 Day-3 test: Verstappen chiude in testa, Schumacher scavalca Leclerc 3 ORE FA

Nel corso dell’ultima sessione pomeridiana, Charles ha fatto vedere buone cose nelle varie configurazioni, considerando la non necessità di finalizzare la prestazione proprio per non scoprire eccessivamente le proprie carte. Per questo, l’analisi del ragazzo del Principato è all’insegna del cauto ottimismo.

Non posso dire molto sulla velocità della nostra macchina, non abbiamo ancora un’idea precisa. Ma è bello vedere che siamo affidabili e che possiamo fare molti giri senza problemi. È stato sicuramente uno dei test migliori che io abbia mai affrontato. Con un progetto così importante, ti aspetti dei problemi. Ma a parte il porpoising, non ne abbiamo avuti e tutto è filato liscio“, le sue parole in conferenza stampa.

Impossibile però capire a che livello si sia rispetto ai competitors: “Non abbiamo estratto il 100% dalla vettura, ci vorrà del tempo. Non sappiamo molto nemmeno degli avversari, ma si può vedere che la Red Bull ha scoperto un nuovo pacchetto oggi e anche la Mercedes certamente non ha fatto vedere tutto quello di cui è capace. Naturalmente, sappiamo quanto più veloce possiamo andare con la nostra vettura. Questo discorso riguarda anche i nostri rivali e bisogna fare attenzione“.

Hamilton: "Non siamo pronti per vincere"

Verità o pretattica? Presto lo scopriremo. Nella conferenza stampa dell’ultimo giorno di test di F1 in Bahrain, Lewis Hamilton non ha manifestato grande sicurezza rispetto al proprio pacchetto in vista dell’esordio iridato programmato la settimana prossima proprio sul circuito di Sakhir.

Il britannico, alfiere della Mercedes, nonostante i miglioramenti che si sono notati nel corso dei long run di quest’oggi, ha esposto una posizione non di massima fiducia per il primo round, dando per favorite altre squadre e quindi non ritenendo che la Stella a tre punte sia candidata al successo.

Come credo tutti abbiano compreso, non siamo i favoriti per la vittoria nel primo round in Bahrain. Forse la Ferrari o anche la Red Bull sono davanti, poi ci siamo noi e tutti gli altri. Ci sono dei problemi da risolvere e le cose stanno così“, le parole di Hamilton, riferendosi al comportamento non super performante della W13.

Dichiarazioni che da parte degli altri nel Circus sono state interpretate anche con un pizzico di pretattica. Tuttavia, spetterà alla pista dare i giudizi definitivi. In questo contesto, alla domanda sul continuare a gareggiare anche a 40 anni, la risposta è stata la seguente: “Manca ancora un po’ di tempo, ma spero di fare anche qualcos’altro quando avrò quell’età“.

Sainz: "La F1-75 si è comportata bene"

Anche nel day-3 di Sakhir, la vettura con il Cavallino Rampante ha messo in mostra ottimi spunti, come conferma Carlos Sainz, che quest’oggi ha girato nel corso della mattinata e non ha minimamente pensato al cronometro. “Abbiamo fatto passi in avanti e la macchina si sente meglio giorno dopo giorno. – le sue parole rilasciate a Sky Sport – Su questa pista, poi, le temperature incidono e lavorare in mattinata o al pomeriggio cambia parecchio. Siamo pronti, i test invernali sono stati molto positivi anche a livello di affidabilità, per il resto abbiamo fatto tutto quello che avevamo in programma”.

A livello personale lo spagnolo si dice contento di come stia progredendo la nuova monoposto. “La F1-75 ha risposto bene sul passo gara, abbiamo capito il comportamento delle gomme e io mi sento a io agio nel complesso, anche con gli pneumatici più usurati. A livello di time attack? Qui non li fa nessuno, per cui non sappiamo cosa attenderci dalle qualifiche di sabato”.

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

Formula 1 Day-3 Test: Perez in vetta, Sainz e Hamilton lavorano sul passo gara 5 ORE FA