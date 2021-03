Sergio Perez su Red Bull ha fatto registrare il miglior tempo al termine della sessione mattutina del terzo e ultimo giorno di test in Bahrain, sul circuito di Sakhir, in vista del Mondiale 2021 di Formula 1 . Il 31enne pilota messicano, che ha completato 47 giri di pista, ha fermato il crono sull'1'30"187 montando gomme morbide nell'ultima ora di sessione. Buone indicazioni dalla Ferrari di Charles Leclerc : il monegasco, che è risultato a lungo il più veloce alla guida della sua SF21, ha completato 8 giri accusando 3 decimi di ritardo da Perez. Sul podio virtuale si accomoda la McLaren di Lando Norris, a quasi 5 decimi dal messicano.

Decisamente più staccato Valtteri Bottas . Il finlandese, non ancora del tutto a suo agio al volante della Mercedes W12, ha completato 84 giri (solo Raikkonen, con 91, ha percorso più chilometri di lui) e ha accusato un ritardo di oltre 2 secondi da Perez piazzandosi in settima posizione. Davanti a lui la Haas di Mick Schumacher. La sessione pomeridiana del Day 3 dei test in Bahrain prende il via alle 13.