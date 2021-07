L'incidente che ha coinvolto Max Verstappen e Lewis Hamilton nel Gp di Gran Bretagna è destinato a lasciare pesanti strascichi. Il team principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato a Motorsport.com a riguardo delle dichiarazioni post gara rilasciate da diversi esponenti della scuderia rivale.

Gli attacchi Red Bull

Gli attacchi sono arrivati da diverse personalità del team austriaco: il vulcanico Helmut Marko ha dichiarato che i festeggiamenti della vittoria, mentre Verstappen si trovava in ospedale, sono in pieno "stile" Mercedes. Cris Horner si è scagliato contro Hamilton già nell'immediato post incidente, definendo la mossa in pista dell'inglese come "sporca". Ha fatto ancora più rumore il tweet di Verstappen successivo alla gara, in cui considerava "antisportivo e irrispettoso" il festeggiamento di Lewis.

Formula 1 McLaren di Hamilton venduta all’asta a un prezzo da record 19/07/2021 A 21:14

Toto Wolff commenta le parole di Marko Credit Foto Imago

Wolff "Attacchi mai visti in questo sport"

"La situazione era molto tesa, questo posso capirlo, ma il linguaggio che è stato utilizzato così come gli attacchi personali, sono di un livello che non avevamo mai visto prima in questo sport. Capisco il pregiudizio sull'incidente e le emozioni di un padre (Jos Verstappen) probabilmente avrei fatto la stessa cosa, ma avrei utilizzato un linguaggio diverso" ha commentato Wolff.

Hamilton e Verstappen protagonisti dell'incidente di domenica Credit Foto Imago

La volontà è comunque quella di armonizzare i rapporti tra le parti. "Quando la parte emotiva si sarà abbassata cercheremo di ripristinare il nostro rapporto professionale per il bene della Formula 1". Sulla reazione di Hamilton ha aggiunto: "Penso che sia abbastanza rilassato, le polemiche sono divampate, e alcuni dei commenti rilasciati dopo la gara sono stati molto personali, ma nel complesso Lewis si è comportato molto bene”.

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Gran Bretagna Verstappen fa la storia: Sprint Race e pole! Leclerc chiude 4° 17/07/2021 A 15:11