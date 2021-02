Dopo un lungo tira e molla, la telenovela è finita: Lewis Hamilton ha rinnovato il suo contratto con la Mercedes anche per la stagione 2021 di F1. Lewis Il pilota britannico e la scuderia anglo-tedesca continueranno così il loro rapporto professionale per un altro anno. Un accordo questo che è stato molto discusso e su cui Toto Wolff, team principal (e non solo) della Mercedes è voluto tornare a più riprese.

Dopo le sue prime impressioni, più incentrare a descrivere come si sono svolte le trattative per arrivare a trovare l’accordo giusto, il dirigente classe 1972 si è voluto concentrare – parlando a RTL – sul ruolo che l’indimenticato Niki Lauda avrebbe avuto se fosse stato ancora in una dimensione terrena: “Niki probabilmente avrebbe detto: ‘Lewis è il miglior pilota e si adatta perfettamente alla Mercedes. Dobbiamo mantenere questo binomio vettura-pilota a tutti i costi”.

Poi prosegue: “O magari non avrebbe detto l’ultima parte – scherza – magari avrebbe aggiunto ‘In direzione di un buon futuro per lui e la squadra’. Penso che con la loro mentalità Lauda e Hamilton siano fratelli nello spirito“.

E infine aggiunge: “Sento Niki sempre molto vicino: è come se riuscissi a percepire i suoi possibili consigli. Anche per il rinnovo di Hamilton: ci sono stati momenti in cui ho pensato a cosa avrebbe detto lui. Il suo parere era importantissimo: Niki affrontava un argomento sia dalla prospettiva del pilota sia da quella del team“.

