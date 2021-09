Il mercato piloti di Formula Uno è in grande fermento e l’ultima notizia è legata all’ufficializzazione della line-up Williams per il Mondiale 2022. Saranno Nicholas Latifi e Alexander Albon i due titolari del team di Grove nella prossima stagione, dopo la promozione di George Russell in Mercedes al posto di Valtteri Bottas.

Per il 26enne canadese si tratterà dunque della terza annata consecutiva in Williams a tempo pieno nel campionato (la quarta considerando la stagione da riserva), mentre per il 25enne thailandese si riaprono le porte del circus dopo un anno trascorso nel DTM e da test driver Red Bull.

“Sono davvero entusiasta e non vedo l’ora di tornare a guidare una Formula 1 nel prossimo Mondiale. Quando ti ritrovi escluso dai venti piloti titolari non hai mai la certezza di riuscire a rientrare, quindi sono estremamente grato a Red Bull e Williams per aver creduto in me e per avermi aiutato nel mio percorso di ritorno sulla griglia di partenza. È stato anche bello vedere tutti i progressi che la Williams ha confermato nella stagione in corso, e non vedo l’ora di aiutarli a continuare questo percorso di crescita nel 2022“, il commento di Albon dopo l’annuncio ufficiale.

“È fantastico poter confermare la nostra formazione di piloti per il 2022 – afferma l’amministratore delegato Williams, Jost Capito – e sono lieto di dare il benvenuto in squadra ad Alex, oltre a confermare il nostro rapporto con Nicholas. Siamo estremamente entusiasti della nostra nuova formazione piloti, entrambi sono ragazzi giovani ma con esperienza, ed è il mix giusto per la nostra squadra. Alex è uno dei giovani talenti più entusiasmanti del motorsport, ed ha una buona esperienza in Formula 1 maturata nel periodo trascorso in Red Bull. I suoi podi evidenziano la sua velocità, e siamo certi che si sentirà immediatamente a casa nella nostra squadra“.

