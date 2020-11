La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma ora è arrivata l’ufficialità: il Mondiale 2021 di F1 vivrà anche l’appuntamento del neonato Gran Premio dell’Arabia Saudita. La gara, che si disputerà a novembre del prossimo anno, si svolgerà nella città di Jeddah e avrà la caratteristica di prendere scena sotto le luci dei riflettori del tracciato cittadino della località saudita, che si appoggia sulle rive del Mar Rosso. Con l’inserimento dell’Arabia Saudita, quindi, sale a quota 33 il numero delle Nazioni che hanno ospitato almeno una gara di F1 nella sua lunga storia. Il tracciato sarà allestito all’interno della città di Jeddah, ma non è ancora stato completamente disegnato in maniera definitiva.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’Arabia Saudita in F1 per la stagione 2021 e accogliamo con favore il loro annuncio a seguito delle speculazioni degli ultimi giorni – le parole di Chase Carey, Presidente e CEO della F1 nel comunicato ufficiale -. Parliamo di un Paese che sta rapidamente diventando un centro di grande rilevanza per lo sport e l’intrattenimento, con molti eventi importanti che si sono svolti negli ultimi anni e, per questo motivo, siamo molto lieti che la F1 vi correrà dalla prossima stagione. La regione è fondamentale per noi, con il 70% della popolazione sotto i 30 anni, siamo felici di poter raggiungere nuovi fan. Pubblicheremo il calendario provvisorio completo per il 2021 nel corso delle prossime settimane e, successivamente, sarà sottoposto all’approvazione del World Motor Sport Council”.