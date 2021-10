Il Mondiale F1 2022 raggiungerà la cifra record di 23 Gran Premi. Il calendario per la prossima stagione è stato diffuso ufficialmente e conferma quanto previsto dalle bozze circolate negli ultimi giorni. La ratifica è giunta, senza alcuna modifica, da parte del World Motorsport Council, il Consiglio Mondiale del motorsport (WMSC). Spicca la grande novità di Miami, ritorneranno grandi classiche come Australia, Giappone, Canada e Singapore (assenti ormai da due anni a causa della pandemia). Doppio appuntamento in Italia con Imola e Monza.

La prossima stagione, caratterizzata dal rivoluzionario cambio di regolamento che dovrebbe rimescolare tutte le carte in tavola, iniziaerà il 20 marzo in Bahrain e proseguire sette giorni dopo in Arabia Saudita. Il 10 aprile è previsto lo sbarco in Australia, due settimane dopo è atteso l’esordio in Europa: il 24 aprile si correrà a Imola! A maggio ben tre eventi con il debutto di Miami (USA), Spagna e Monaco.

L’estate inizierà con le avventure in Azerbaijan e in Canada, per poi vivere gli appuntamenti in Gran Bretagna, Austria, Francia e Ungheria. La sosta estiva è prevista dal 31 luglio al 28 agosto, quando si ripartirà con il GP del Belgio. La gara di Spa precede quelle in Olanda e in Italia (11 settembre a Monza). La prova in Russia (25 settembre) farà calare il sipario sulla stagione in Europa e inizierà un lungo tour de force fuori dal Vecchio Continente.

Si andrà prima in Asia (Singapore e Giappone), poi ci si trasferirà nelle Americhe (USA con Austin, Messico, Brasile). Il Mondiale si chiuderà il 20 novembre ad Abu Dhabi. Ci sono ben undici back-to-back, ovvero due gare nell’arco di sette giorni. Tra queste ci sono ben due triplette, ovvero tre Gran Premi in 14 giorni: 28 agosto-11 settembre con Belgio, Olanda, Italia; 25 settembre-9 ottobre con Russia, Singapore, Giappone. Da sottolineare l’assenza della Cina, ancora a causa dell’emergenza sanitaria.

