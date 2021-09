Adesso è ufficiale: il calendario del Mondiale 2022 di Formula 1 comprenderà anche il Gran Premio di Miami. La data è stata ufficializzata: la gara si terrà nel weekend del 6-8 maggio sul circuito del Miami International Autodrome all'interno del campus dell'Hard Rock Stadium. E dal 1959 che una gara del Mondiale di Formula 1 non si disputa in Florida: l'ultima volta era successo sul circuito di Sebring. Il calendario completo del Mondiale 2022 di Formula 1 sarà reso noto il prossimo 15 ottobre in occasione del Consiglio Mondiale della Fia.

"Questa location è già nota per avere ospitato eventi come il Super Bowl e il Miami Open. Non vediamo l'ora di abbracciare un'occasione sportiva globale completamente nuova", le parole di Richard Cregan, CEO del Miami Grand Prix. Miami diventa così l'11esima sede degli Stati Uniti a ospitare un Gran Premio di Formula 1 dopo Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis e Austin.

