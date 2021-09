Dopo l'annuncio del ritiro di Kimi Raikkonen al termine della stagione, l'Alfa Romeo annuncia Valtteri Bottas come pilota per la stagione 2022. "Si apre un nuovo capitolo della mia carriera agonistica, sono molto emozionato di potermi unire a una Casa iconica come Alfa Romeo, un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Non vedo l’ora di ripagare la fiducia del team, sono affamato come sempre di grandi risultati, e, se si presenterà l’occasione, di vittorie", ha detto il 32enne di Nastola.

"Portiamo a Hinwil un pilota di esperienza e che rafforzerà il gioco di squadra: è l’uomo giusto per far fare ad Alfa Romeo un passo in avanti verso le parti alte della griglia", ha sottolineato il team principal Frederic Vasseur. L'annuncio del matrimonio tra Bottas e l'Alfa Romeo potrebbe portare, salvo clamorosi colpi di scena, George Russell in Mercedes.

