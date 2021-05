Valtteri Bottas dà il via con gli artigli al suo fine settimana del Gran Premio di Spagna 2021 di Formula Uno. Dopo il terzo posto conquistato a Portimao, infatti, il pilota finlandese ha voluto ribadire con forza come lui si senta ancora un pilota che vuole lottare per il titolo e che, soprattutto, non è scontato che a fine stagione sarà appiedato dal team di Brackley per fare spazio a George Russell, pilota con il quale, tra le altre cose, è stato protagonista dello spettacolare incidente nel corso del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Imola di poche settimane or sono.

Le parole dell’ex Williams: “So che non sarò rimpiazzato durante la stagione, non è certo così che lavora la squadra – tuona Valtteri Bottas nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al weekend del Montmelò – Ho un contratto fino alla fine della stagione, ma si sentono sempre s******e in giro. C’è solo una squadra che fa questo genere di cose (si riferiva alla Red Bull ndr) dopotutto“.

Il nativo di Nastola prosegue poi spiegando meglio i suoi pensieri sia sul suo futuro, sia sul suo presente, rappresentato dalla possibilità di battagliare per il Mondiale di Formula Uno 2021 con il compagno di team Lewis Hamilton e Max Verstappen. “Sono concentrato sul presente e non so cosa farò l’anno prossimo, sinceramente non ci sto ancora pensando. È troppo presto. Sulle mie chance di titolo? Continuerò a lavorare sodo ed i risultati arriveranno. Non sono preoccupato per gli ordini di scuderia, so che potrebbero presentarsi, ma la stagione è ancora lunga”.

Formula 1 F1 2021: calendario gare, date, circuiti, team e piloti 18/03/2021 A 14:34

Hamilton: "Inclusione e diversità, è il momento di fare"

Formula 1 I piloti votano la top10 del 2020: Hamilton padrone 22/12/2020 A 12:06