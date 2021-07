L'incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen alla curva Copse di Silverstone è destinato a rimanere nella storia della Formula 1. Il contatto tra i due rivali per il titolo rischia di avere ulteriori conseguenze su questa stagione. A parlarne è stato nuovamente il direttore del team Red Bull Christian Horner che si è soffermato su diversi aspetti interessanti della vicenda.

"Siamo ancora convinti che la penalità inflitta a Hamilton (10 secondi) sia stata troppo leggera, considerando anche l'entità dell'incidente. Stiamo valutando tutte le opzioni sportive per un ricorso, analizzando le prove in nostro possesso" ha commentato Horner.

Danni ingenti, occhio al Budget cap

Il team principal non nasconde la preoccupazione per i costi collegati all'incidente per ripristinare la macchina in vista del prossimo Gp in Ungheria.

"Dobbiamo ringraziare gli elevati standard di sicurezza della Formula 1 se il pilota non ha subito gravi conseguenze. L'halo e il sistema di barriere hanno evitato un probabile rovesciamento della vettura che sarebbe stato molto pericoloso. I danni alla vettura hanno significato costi per 1,8 milioni di dollari e questo è un grande problema se consideriamo il budget cap". Anche per questo motivo la Red Bull starebbe pensando ad un appello sulla decisione presa dai commissari a Silverstone. In regime di tetto dei costi le squadre hanno le loro uscite molto contingentate e anche la sostituzione di un elemento della vettura pesa e non poco sulla bilancia economica. Il circus si sposterà settimana prossima in Ungheria e la tensione sarà sicuramente alle stelle.

