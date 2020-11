Max Verstappen dovrà rimandare perlomeno al 2021 l’appuntamento con il suo primo titolo iridato in Formula 1, alla luce del distacco accumulato (120 punti) dall’attuale leader del Mondiale Lewis Hamilton quando mancano solo quattro round al termine della stagione. Il talentuoso olandese della Red Bull è già aritmeticamente fuori dalla lotta per il campionato, nonostante un’annata estremamente positiva in termini di prestazioni in pista, perciò dovrà attendere un’altra stagione per poter raggiungere il grande obiettivo che ancora manca al suo palmares. “Ad inizio stagione abbiamo avuto dei problemi a livello di bilanciamento e di stabilità, i quali erano imprevedibili. Adesso la vettura è decisamente più guidabile”, ha spiegato la prima guida Red Bull a proposito della macchina di quest’anno.