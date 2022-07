Sebastian Vettel non sta vivendo la sua migliore stagione in Formula 1, ma nonostante le difficoltà vissute con l'Aston Martin ha dichiarato di non pensare al ritiro per il 2023. Il pilota tedesco alla vigilia del weekend del Gp di Francia ha risposto alle domande riguardanti al suo futuro.

"Sicuramente correrò questo fine settimana e nel prossimo. Poi ovviamente sto parlando con il team e c’è la chiara intenzione di continuare insieme. Dunque vedremo presto quale sarà la situazione.” L'intenzione è quindi quella di rinnovare con il team di Lawrence Stroll. Erano circolate voci su un possibile approdo alla McLaren, ma lo stesso Vettel ha smentito queste chiacchiere da paddock.

Sulle prospettive legate alla prossima gara a Le Castellet: “Sono positivo. A Silverstone abbiamo portato degli aggiornamenti che non siamo riusciti a comprendere del tutto e dunque speriamo in migliori risposte in questo fine settimana. La speranza è quella di essere più competitivi nella lotta a centro gruppo. La pista è quella che è, non è la più entusiasmante del mondo, ma è impegnativa a livello tecnico. Vedremo cosa porterà questo weekend.”

