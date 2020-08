Dal nostro partner OAsport.it

Dopo la cocente delusione per il risultato ottenuto nel GP di Gran Bretagna, Sebastian Vettel ha parlato delle sue difficoltà con la vettura. Il feeling tra il pilota tedesco e la sua Ferrari è tutt’altro che ideale. Il quattro volte campione del mondo lamenta diverse mancanze soprattutto in fatto di potenza del motore.

In un’intervista riportata da Marca, Sebastian Vettel ha spiegato: "Il GP di Gran Bretagna non è stata esattamente la gara migliore. Ho provato di tutto, anche cercando di cambiare lo stile di guida. Ho avuto problemi a cambiare il mio stile di guida ogni due o tre giri, ma alla fine ho avuto poco feeling con la macchina".

Il pilota tedesco ha sottolineato che nonostante l’impegno non aveva a sua disposizione armi per mettere in difficoltà gli avversari: “Non è stata una gara molto stressante, non avevo opzioni, intorno a me erano tutti più veloci. La macchina era molto difficile da guidare. Ho sofferto molto per trovare sicurezza e non so perché. Come siamo ora, non siamo arrivati ​​da nessuna parte. C’è qualcosa di sbagliato da qualche parte in me o nella macchina. Ho sofferto per così tanti giri in gara, dall’inizio alla fine, quindi c’è qualcosa che probabilmente non va“.

